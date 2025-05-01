Дубинский: политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать США

Влад Владимиров

Смотрю я здесь сейчас на идиота данного и у меня в голове всплывает сразу гамлетовский образ: Бедный Йорик... Нет, ну, правда...Они так похожи...Как будто Шекспир образ с Зели там писал. Довел себя этот наркоша-придурок и алкоголик...😁