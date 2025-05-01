Дубинский: политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать США

По утверждению депутата Верховной рады Александра Дубинского, европейские лидеры начали отказываться от участия в мероприятиях в Киеве, запланированных на 9 мая, стремясь не провоцировать недовольство президента США Дональда Трампа после его общения с Владимиром Зеленским.
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