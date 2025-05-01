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Аргументы и Факты

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Дубинский: политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать США

Дубинский: политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать США

По утверждению депутата Верховной рады Александра Дубинского, европейские лидеры начали отказываться от участия в мероприятиях в Киеве, запланированных на 9 мая, стремясь не провоцировать недовольство президента США Дональда Трампа после его общения с Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Смотрю я здесь сейчас  на идиота данного и у меня в голове всплывает сразу гамлетовский образ: Бедный Йорик... Нет, ну, правда...Они так похожи...Как будто Шекспир образ с Зели там писал. Довел себя этот наркоша-придурок и алкоголик...😁
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