Лукашенко требует с «Росатома» плату за участие Белоруссии в СВО

Минск нашел повод вытянуть из Москвы еще немного денег Сергей Аксенов Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Материал комментируют: Валерий Меньщиков Дмитрий Журавлев Белоруссия поставила перед Россией вопрос о выплате компенсаций из-за ввода БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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