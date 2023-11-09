Лукашенко требует с «Росатома» плату за участие Белоруссии в СВО

Минск нашел повод вытянуть из Москвы еще немного денег Сергей Аксенов Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Материал комментируют: Валерий Меньщиков Дмитрий Журавлев Белоруссия поставила перед Россией вопрос о выплате компенсаций из-за ввода БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.