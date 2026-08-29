Tua Tagovailoa unfazed about Atlanta Falcons quarterback starter race

Tua Tagovailoa said he's not "worried about" his status in the Atlanta Falcons' quarterback battle after a preseason win Friday in Miami Gardens, Fla.
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