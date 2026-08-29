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Tua Tagovailoa unfazed about Atlanta Falcons quarterback starter race

Tua Tagovailoa unfazed about Atlanta Falcons quarterback starter race

Tua Tagovailoa said he's not "worried about" his status in the Atlanta Falcons' quarterback battle after a preseason win Friday in Miami Gardens, Fla.

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