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Царьград

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Аэропорты юга России работают в обычном режиме на 8:35 мск - Росавиация

Аэропорты юга России работают в обычном режиме на 8:35 мск - Росавиация

Росавиация сообщает о штатной работе аэропортов Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа на момент 8:35 мск.

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