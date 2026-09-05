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Путин присвоил звание народного артиста России Михаилу Шуфутинскому

Путин присвоил звание народного артиста России Михаилу Шуфутинскому

Президент России Владимир Путин 5 сентября присвоил звание народного артиста России Михаилу Шуфутинскому.

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