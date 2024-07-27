Налогообложение миллиардеров: Какой документ приняли в Бразилии

Министры финансов и банкиры стран «Большой двадцатки» договорились добиваться эффективного налогообложения сверхбогатых людей, согласно заявлению, принятому в пятницу после встречи в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где в ноябре пройдет саммит «Большой двадцатки».
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