Налогообложение миллиардеров: Какой документ приняли в Бразилии

Министры финансов и банкиры стран «Большой двадцатки» договорились добиваться эффективного налогообложения сверхбогатых людей, согласно заявлению, принятому в пятницу после встречи в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где в ноябре пройдет саммит «Большой двадцатки».