5 функций вашего телевизора, которыми никто не пользуется, а зря.

Купили телевизор, настроили каналы и на этом всё: пульт используется на пять кнопок из семидесяти. А между тем внутри современного телевизора спрятаны функции, которые экономят электричество, защищают глаза, спасают от счетов за интернет и даже уберегают от части мошеннических схем через смарт-платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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