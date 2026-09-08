Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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5 функций вашего телевизора, которыми никто не пользуется, а зря.

5 функций вашего телевизора, которыми никто не пользуется, а зря.

Купили телевизор, настроили каналы и на этом всё: пульт используется на пять кнопок из семидесяти. А между тем внутри современного телевизора спрятаны функции, которые экономят электричество, защищают глаза, спасают от счетов за интернет и даже уберегают от части мошеннических схем через смарт-платформы.

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