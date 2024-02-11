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Авиакомпании предложили обязать сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками

Авиакомпании предложили обязать сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести запрет на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов на гражданских линиях.

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