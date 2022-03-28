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Гельмут Марко: «С «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседесом», больше борьбы на спортивном уровне»

Советнику «Ред Булл» Гельмуту Марко нравится бороться с «Феррари» за титул. На Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен опередил пилота Скудерии Шарля Леклера, который остается лидером «Формулы-1».

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