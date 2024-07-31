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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сосьедад» может купить у «ПСЖ» Солера, если продаст Мерино «Арсеналу». Переговоры с парижанами на продвинутой стадии

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что приобрести полузащитника хочет «Реал Сосьедад». Клуб Ла Лиги ведет переговоры с «ПСЖ», и они уже находятся на продвинутой стадии.

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