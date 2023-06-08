Люськина семья и другие звери

Первый раз о Люське я услышала с полгода назад от подруги. Увидев, что мне незнакомо это имя, она с жаром стала рассказывать о малышке-гамадриле, чья история спасения и жизни в крымском сафари-парке «Тайган» набрала миллионы просмотров в интернете.