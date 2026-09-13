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Более 400 молодых педагогов Горного Алтая получают дополнительные выплаты к зарплате

Более 400 молодых педагогов Горного Алтая получают дополнительные выплаты к зарплате

Поддержку молодых специалистов планируют расширить с 1 января 2027 года С 1 сентября более 400 молодых педагогов Республики Алтай начали получать дополнительную ежемесячную выплату.

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