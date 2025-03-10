Мэр Ханты-Мансийска Ряшин проигнорировал обращения жителей к Путину по поводу организации комфортных перевозок для студентов

Студенты Ханты-Мансийска часами ждут автобус, чтобы добраться на учебу. Обращения на прямую линию президента Владимира Путина не помогли – прошло уже семь месяцев, как люди стали обращаться к властям, а мэр Максим Ряшин так и не решил вопрос, сообщают в Народном фронте Югры.