Мэр Ханты-Мансийска Ряшин проигнорировал жалобы жителей к президенту Путину из-за плохой организации перевозок для студентов

Студенты Ханты-Мансийска часами ждут автобус, чтобы добраться на учебу. Обращения на прямую линию президента Владимира Путина не помогли – прошло уже семь месяцев, как люди стали обращаться к властям, а мэр Максим Ряшин так и не решил вопрос, сообщают в Народном фронте Югры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии