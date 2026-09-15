Ролан Гусев может возглавить чемпионов Белоруссии: «Да, это наш основной кандидат»

Российский тренер Ролан Гусев является основным кандидатом на пост главного тренера клуба «МЛ Витебск», являющегося действующим чемпионом Белоруссии.
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