В Чите создан резерв топлива для всех объектов теплоснабжения

Все объекты теплоснабжения Читы располагают необходимым резервным объемом топлива. Такие сведения 17 сентября в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой Забайкальского края, представила глава администрации города Инна Щеглова.
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