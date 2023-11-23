Альтман погулял и вернулся. Его восстановили в должности

Сам Альтман восстановлен в должности генерального директора OpenAI при поддержке нового совета директоров и MicrosoftКомпания OpenAI, создающая инновационный чат-бот ChatGPT, подтвердила восстановление Сэма Альтмана в должности генерального директора.
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