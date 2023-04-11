Федеральное агентство новостей №1

7 085 подписчиков

Бывший замглавы района из Хабаровского края предстанет перед судом за получение взяток

Бывший замглавы района из Хабаровского края предстанет перед судом за получение взяток

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинение по уголовному делу по факту получения взятки бывшим заместителем главы Николаевского района.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх