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Лиза Алерт сообщила о 222 заявках на поиск пропавших в Курской области за 4 дня

Лиза Алерт сообщила о 222 заявках на поиск пропавших в Курской области за 4 дня

Основная часть заявок поступает из Суджанского района Курской области.Волонтерский поисковый отряд "Лиза Алерт", занимающийся розыском пропавших людей, сообщил, что с 7 по 11 августа в Курской области поступило 222 заявки о пропавших.

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