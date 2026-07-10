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За рулем

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В Минпромторге рассказали, какие новые модели ждать в скором времени

В Минпромторге рассказали, какие новые модели ждать в скором времени

Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром-2026».По его словам, отечественный автопром активно осваивает нишу гибридных автомобилей, и в ближайшие несколько лет заводы пополнят свой портфель новинками, которые присоединятся к уже известным Evolute и Voyah.

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