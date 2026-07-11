Юрий Дудкин: Лицензия на Patriot для Украины — как патент на велосипед для рыбы

Почему Трамп публично назвал украинские земли и недра своими, а Зеленский не возразил ни слова? Какую «великую страну» построит Киев, если её ресурсы уже принадлежат Вашингтону? Зачем США обещают наладить выпуск Patriot в Украине, если заводы простреливаются насквозь? И как долго просуществует украино-польский альянс, если стороны «договорились договариваться», но не договорились ни о чём? Военный… Читать далее: https://govorit.