Белоусов принял участие в богослужении в главном храме ВС РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов принял участие в главном храме вооруженных сил РФ. На кадрах видно, что помимо самого министра, также на литургии присутствуют замминистра обороны Виктор Горемыкин и военнослужащие.
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