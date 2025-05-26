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Пять потенциально опасных астероидов пролетят рядом с Землёй на этой неделе. NASA спокойно

Пять потенциально опасных астероидов пролетят рядом с Землёй на этой неделе. NASA спокойно

На этой неделе пять астероидов, классифицированных как «потенциально опасные» (PHA), приблизятся к Земле на расстояние менее 7,4 млн км.

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