Хочет уколоть ее после развода? Муж Пугачевой заявил, что ходил налево

Алла Борисовна ни разу не пропадала из памяти своих мужей, потому что женщина она необычная. Сама Примадонна однажды в студии «Пусть говорят» отшучивалась, утверждая, что нормальные люди могут её забыть легко, а вот те, с кем она жила… Увы.