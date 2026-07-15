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Лубинец заявил об избиении женщины сотрудником ТЦК во Львове

Лубинец заявил об избиении женщины сотрудником ТЦК во Львове

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудник военкомата во Львове применил силу к женщине, которая пыталась помешать задержанию мужчины полицейскими и людьми в камуфляже.

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