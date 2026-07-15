Лубинец заявил об избиении женщины сотрудником ТЦК во Львове

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудник военкомата во Львове применил силу к женщине, которая пыталась помешать задержанию мужчины полицейскими и людьми в камуфляже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии