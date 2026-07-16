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Культуромания

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Международный этно-фестиваль «Стиль жизни — Культурный код» пройдет в Казани

Международный этно-фестиваль «Стиль жизни — Культурный код» пройдет в Казани

22 июля в Казани начнет работу V Международный этно-фестиваль «Стиль жизни — Культурный код». Его участниками станут более 300 мастеров и предприятий народных промыслов, дизайнеров и экспертов из 30 регионов России и зарубежных стран.

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