Из-за инцидента между станциями московского метро «Спортивная» и «Воробьевы горы» было эвакуировано более 170 человек

Оперативные службы Москвы вечером в пятницу, 31 мая, сообщили, что в результате инцидента между станциями метро «Спортивная» и «Воробьевы горы» спасатели эвакуировали 171 человека, в том числе 12 детей, – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии