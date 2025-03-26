Ужесточение наказания за возбуждение ненависти: подробности нового закона

Алексей Мельник

Все что выше написано применимо к "незаменимым специалистам" и их семьям? Или это только к россиянам с целью защиты мигрантов? Пока все это применяют только к жителям России, но только не к "чужим". С мигрантами госдурка столько начудила что попала в цейтнот: любой шаг ведет к ухудшению. Лично мне симпатична прочитанная мысль, что надо начинать с ввода виз для въезда в Россию. С наведения порядка на южных границах