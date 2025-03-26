Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству в понедельник рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об отнесении к уголовной ответственности действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия.
Ужесточение наказания за возбуждение ненависти: подробности нового закона
Комментарии
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Алексей Мельник
Все что выше написано применимо к "незаменимым специалистам" и их семьям? Или это только к россиянам с целью защиты мигрантов? Пока все это применяют только к жителям России, но только не к "чужим". С мигрантами госдурка столько начудила что попала в цейтнот: любой шаг ведет к ухудшению. Лично мне симпатична прочитанная мысль, что надо начинать с ввода виз для въезда в Россию. С наведения порядка на южных границах
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