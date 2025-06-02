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Разведчик рассказал о бегстве украинских бойцов при встрече с ВС РФ

Разведчик рассказал о бегстве украинских бойцов при встрече с ВС РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Новополь в Донецкой народной республике (ДНР) бежали с позиций при встрече с российскими военными.

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