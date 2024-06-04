Известный политолог прокомментировал повышение мэра Липецка

Отставка Евгении Уваркиной с поста мэра Липецка с недавнего времени стала ожидаемой. Странности вокруг процедуры выдвижения кандидатов для конкурсного отбора на должность градоначальника ясно указывали, что вокруг должности главы города идет «расторговка» и публично заявленное намерение действующего мэра выдвинуться – часть большой игры, считает политолог Владимир Слатинов.