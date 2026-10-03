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Ревматолог Самкова: полный отказ от активности в непогоду вредит суставам

Ревматолог Самкова: полный отказ от активности в непогоду вредит суставам

Врач-ревматолог НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Ирина Самкова заявила, что полный отказ от физической активности в непогоду может негативно сказаться на состоянии суставов.

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