Ревматолог Самкова: полный отказ от активности в непогоду вредит суставам

Врач-ревматолог НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Ирина Самкова заявила, что полный отказ от физической активности в непогоду может негативно сказаться на состоянии суставов.
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