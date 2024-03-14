Ирина Винер: «Наши гимнастки, когда услышали требования МОК, сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде»

«Наша сборная по художественной гимнастике, наши тренеры и гимнастки с самого начала, когда услышали требования для выступления на Олимпийских играх – белый флаг, специальная анкета, где от всего нужно отказаться, – сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде.