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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Винер: «Наши гимнастки, когда услышали требования МОК, сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде»

«Наша сборная по художественной гимнастике, наши тренеры и гимнастки с самого начала, когда услышали требования для выступления на Олимпийских играх –  белый флаг, специальная анкета, где от всего нужно отказаться, – сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде.

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