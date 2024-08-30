Российских водителей предупредили об изменении в составе аптечки с 1 сентября

В России с 1 сентября 2024 года изменится обязательный состав автомобильной аптечки. Минздрав расширил перечень того, что должно входить в ее состав, предупредил россиян автоэксперт Петр Шкуматов, однако принципиальных изменений для водителей там нет.
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