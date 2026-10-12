В Туапсе сносят дома у моря, связанные с экс-судьей Хахалевой

В Туапсинском районе приставы приступили к сносу домов в жилом массиве «Буревестник», построенных на особо охраняемой природной территории, где индивидуальное жилье запрещено с 1988 года.
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А кто-нибудь из муниципалов, довавших добро на строительство незаконных строений, привлечен к уголовной ответственности? Сомневаюсь. Ведь все они члены Единой России, маыиозного неприкасаемого клана.