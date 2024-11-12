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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Русскоязычная версия MMORPG Lost Ark получит обновление «Воля богов» в конце ноябр...

Русскоязычная версия MMORPG Lost Ark получит обновление «Воля богов» в конце ноябр...

Русскоязычная версия MMORPG Lost Ark получит обновление «Воля богов» в конце ноябряКоманда разработчиков Astrum Entertainment анонсировала для русскоязычной версии MMORPG Lost Ark ноябрьское обновление, получившее заголовок “Воля богов”.

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