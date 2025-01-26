Житель Кузбасса рассказал, почему его вытолкали из машины скорой помощи

По его словам, сотрудники скорой обращались с ним грубо, из-за чего возник конфликт. Андрей Пичугин, пострадавший в инциденте со скорой помощью в Кемеровской области, рассказал о том, что предшествовало конфликту.
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