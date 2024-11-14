"Не интересуют суждения людей, пользующихся христианской религией, к которой не имею отношения". Наталья Поклонская ответила на критику за увлечение "ведьмовством"

Экс-прокурор Наталья Поклонская ответила на критику в свой адрес со стороны представителей РПЦ, которые осудили её за увлечение "языческими практиками" обвинили в том, что она "тащит за собой людей" и "губит их души": об этом ранее заявил епископ Иосиф в эфире телеканала "Спас".
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