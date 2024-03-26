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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Товарищеские матчи. Испания против Бразилии, Германия сыграет с Нидерландами, Англия – с Бельгией, Франция – с Чили

Также во вторник Англия сыграет с Бельгией, Германия – с Нидерландами, Португалия – со Словенией, Франция – с Чили, Египет – с Хорватией.

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