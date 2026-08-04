«Наполи» показал красную третью форму на сезон-2026/27: «В год 100-летия и 40-й годовщины первого чемпионства клуб решил вернуть культовую футболку»

« Наполи » представил третий комплект формы на сезон-2026/27, разработанный в сотрудничестве с EA7. «В год столетия, который совпадает с 40-й годовщиной первой победы «Наполи» в чемпионате Италии сезона-1986/87, клуб решил вернуть культовую футболку, связанную с одной из самых незабываемых глав в истории «Наполи».