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«Наполи» показал красную третью форму на сезон-2026/27: «В год 100-летия и 40-й годовщины первого чемпионства клуб решил вернуть культовую футболку»

« Наполи » представил третий комплект формы на сезон-2026/27, разработанный в сотрудничестве с EA7. «В год столетия, который совпадает с 40-й годовщиной первой победы «Наполи» в чемпионате Италии сезона-1986/87, клуб решил вернуть культовую футболку, связанную с одной из самых незабываемых глав в истории «Наполи».

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