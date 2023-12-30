РИА Новости: Ангелопол может встать в пару с Шинкаренко

Российский фигурист Валерий Ангелопол может встать в пару с Александрой Шинкаренко. Как сообщает РИА Новости источник, стороны проявляют взаимный интерес, но окончательного решения о сотрудничестве ещё не принято.
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