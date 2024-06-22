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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюлер интересен «Ливерпулю» и «Сосьедаду». «Реал» не отпустит хавбека

Гюлер интересен «Ливерпулю» и «Сосьедаду». «Реал» не отпустит хавбека

Как сообщает Marca, 19-летний турецкий хавбек «Реала» интересен «Ливерпулю», «Реал Сосьедад» и другим командам.

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