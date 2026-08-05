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Развод после 12 лет брака: Полина Агуреева рассталась с мужем на 15 лет младше

Развод после 12 лет брака: Полина Агуреева рассталась с мужем на 15 лет младше

В августе 2025 года актриса Полина Агуреева официально развелась со вторым мужем, актёром Фёдором Малышевым.

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