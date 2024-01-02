Взорванный бункер НАТО в зоне СВО привёл к непоправимым последствиям

Истребляющие русскоязычных должны быть истреблены полностью! Чтобы в веках осталось генетическое табу только думать о захвате ресурсов России с зачисткой коренного населения

Nikolay Stepanov

Так и надо, не отбиваться, а бить! Только так поймут, что надо смываться.