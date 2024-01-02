СССР-Россия
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СССР-Россия

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Взорванный бункер НАТО в зоне СВО привёл к непоправимым последствиям

Взорванный бункер НАТО в зоне СВО привёл к непоправимым последствиям

Становится понятно, почему Запад всё сильнее хочет мира на Украине. Всё дело во взорванном бункере НАТО.

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Комментарии
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Алексей Куницын
Приятно слушать, с ноткой юмора.
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3 час.
Ole Ole
Истребляющие  русскоязычных должны быть истреблены полностью! Чтобы в веках осталось генетическое табу только думать о захвате ресурсов России с зачисткой коренного населения
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3 час.
Nikolay Stepanov
Так и надо, не отбиваться, а бить! Только так поймут, что надо смываться.
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2 час.

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