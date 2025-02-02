Белый дом: США увеличат пошлины для Канады при ответных мерах Оттавы

Global Look Press/Christinne Muschi/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может увеличить или расширить пошлины в отношении товаров из Канады, если Оттава примет ответные меры, сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии