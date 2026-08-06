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FiNE NEWS

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Бывший топ-менеджер «Ростелекома» прокомментировал обвинения в мошенничестве на миллионы рублей

Бывший директор по выделенным сетям связи компании «Ростелеком» Владимир Шадрин на судебном заседании заявил о непризнании вины по обвинениям в особо крупном мошенничестве и получении взятки в составе организованной преступной группы.

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