Русская весна

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В ходе атаки разгромлена группа штурмовиков ВСУ, выжившие взяты в плен (ВИДЕО)

В ходе атаки разгромлена группа штурмовиков ВСУ, выжившие взяты в плен (ВИДЕО)

Боевики 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ пытались штурмом идти на наши позиции, но были разбиты.

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Комментарии
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Гурбангулы
Зачем их вообще в плен берут?! Надо стрелять пока они не успели поднять руки. Ромка снова их накормит тирамису и по айфону подарит, а нам снова выдадут какого-нибудь очередного кума за всю эту ораву отморозков.
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