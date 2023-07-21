В ходе атаки разгромлена группа штурмовиков ВСУ, выжившие взяты в плен (ВИДЕО)

Русская веснаВоенное делоПодписатьсяВ ходе атаки разгромлена группа штурмовиков ВСУ, выжившие взяты в плен (ВИДЕО) Боевики 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ пытались штурмом идти на наши позиции, но были разбиты.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГурбангулыЗачем их вообще в плен берут?! Надо стрелять пока они не успели поднять руки. Ромка снова их накормит тирамису и по айфону подарит, а нам снова выдадут какого-нибудь очередного кума за всю эту ораву отморозков.Ответить20 час.
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