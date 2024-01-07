В Ростовской области за четыре дня поймали больше сотни пьяных водителей

Особых происшествий в первые дни нового года силовые ведомства не зафиксировали.На всей территории Ростовской области в первые четыре дня инспекторы ГИБДД выявили порядка сотни водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.
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