Страна и люди
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Страна и люди

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  • Михаил Сартин
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В Думу хотят внести законопроект об отмене налогов на помощь Донбассу и армии

В Думу хотят внести законопроект об отмене налогов на помощь Донбассу и армии

ЛДПР предложит отнести расходы предприятий на поддержку вооруженных сил и гуманитарную помощь новым регионам к затратам, не подлежащим налогообложениюФото: Олег Яковлев / РБК Депутаты от ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагают освободить от налогов траты компаний на помощь новым регионам и Вооруженным силам России (законопроект есть в распоряжении РБК).

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