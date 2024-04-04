В Думу хотят внести законопроект об отмене налогов на помощь Донбассу и армии

ЛДПР предложит отнести расходы предприятий на поддержку вооруженных сил и гуманитарную помощь новым регионам к затратам, не подлежащим налогообложениюФото: Олег Яковлев / РБК Депутаты от ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагают освободить от налогов траты компаний на помощь новым регионам и Вооруженным силам России (законопроект есть в распоряжении РБК).
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