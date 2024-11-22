Захарова высмеяла «накаркавшего» удар «Орешником» Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за то, что политик «накаркал» удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии