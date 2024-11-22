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Захарова высмеяла «накаркавшего» удар «Орешником» Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за то, что политик «накаркал» удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

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