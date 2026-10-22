Столичный район Коммунарка сегодня ассоциируется с прогрессом и масштабным развитием. Здесь уже работает уникальный центр ядерной медицины, строится кампус технологического университета "Станкин".
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